Ein Gespräch mit Monika Paschke-Koller ist wie eine Seelenmassage. Man spürt ihre Empathie, eine Zugewandtheit, die aus dem Herzen kommt, aber auch eine innere Stärke und eine Lebenserfahrung, die nicht nur ihren 64 Lebensjahren entspringt. Wie ein Fels in der Brandung sitzt sie da in der kleinen Kapelle der Weinheimer GRN-Klinik und erzählt zum Abschied nach über zwölf Jahren als Klinikseelsorgerin – von ihrer Arbeit, die mehr Berufung als Beruf war, von Krankheit und Heilung, von Verzweiflung und Hoffnung, von Leid und Glück, auch vom Sterben und Tod.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sie berichtet vom Zuhören, vom Zeithaben, vom Einfach-Nur-Dasein, und vor allem vom Aushalten und Handhalten in schweren Stunden. Von all dem, was sich an menschlichen Schicksalen in Krankenbetten weit mehr ballt als im übrigen Leben. „Wir kommen in Ausnahmesituationen“, erklärt sie und schließt damit auch ihre evangelische Kollegin Simone Britsch ein.

"Ich halte das alles mit aus." Monika Paschke-Koller

Wenn der Arzt ihr einen Tipp gibt, dass sie gebraucht wird, oder Angehörige nach ihr fragen, manchmal auch einfach nur so – klopft sie an. „Dann mache ich eine Tür auf“, sagt Monika Paschke-Koller und meint damit wohl nicht nur den Prozess des Eintretens. Sie hält kurz inne, stellt sich vor, schaut, ob sie willkommen ist bei diesem Menschen, den sie nicht kennt, und bietet das an, was heute so selten geworden ist: Zeit. Und ein offenes Ohr.

Foto: Peter Wegener Bei der offiziellen Verabschiedung: Pfarrer Dr. Joachim Dauer, Leiter der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg, Monika Paschke-Koller, katholische Klinikseelsorgerin, Pfarrerin Simone Britsch, evangelische Klinikseelsorgerin, und Anne-Kathrin Dorn, Klinikleiterin.

Kraft für die schwersten Stunden

Manchmal schließt sich die Tür schnell wieder, doch manchmal entwickeln sich intensive Gespräche. Missionarisch ist die Diplom-Theologin und Pastoralreferentin dabei nicht. Die Kirche lässt sie im Dorf. Nie stellt sie sich als katholisch vor. „Denn wir sind für alle da“, macht sie klar. „Es geht um die Haltung zum Leben und nicht zu Gott“, sagt sie. Aber wer mit ihr beten möchte, mit dem faltet sie die Hände. Oder sie schenkt eine Berührung, eine Umarmung, wo sie gebraucht wird, stellt ihre Schulter zum Anlehnen zur Verfügung – selbst in den schwersten Stunden.

Monika Paschke-Koller Monika Paschke-Koller war über zwölf Jahre katholische Klinikseelsorgerin an der GRN-Klinik in Weinheim. Die 64-jährige Diplom-Theologin und Pastoralreferentin geht jetzt in den Ruhestand. Monika Paschke-Koller wohnt in Mannheim-Neckarau und ist dort in der Kirchengemeinde Sankt Jakobus engagiert. Sie hat drei Kinder und zwei Enkelkinder. Weiterhin als Klinikseelsorgerin in Weinheim wirkt die evangelische Pfarrerin Simone Britsch. Annette Knopf ist ehrenamtliche Mitarbeiterin in der evangelischen Klinikseelsorge. Die Nachfolge von Monika Paschke-Koller übernehmen Elisabeth Waibel und Christina Müller mit jeweils einer halben Stelle.

Die Sterbe- und Trauerbegleitung ist ein wesentlicher Auftrag ihrer Arbeit. „Das hat mich am meisten berührt“, sagt die Mannheimerin. Besonders, wenn Eltern ein Kind verlieren. „Diese Trauer ist am tiefsten“, berichtet Monika Paschke-Koller von herzergreifenden Abschiedsbegegnungen, wenn Sternenkinder gehen. Aus dem Leben gerissen, bevor es überhaupt begonnen hat.

Und dann gibt es diejenigen, denen nicht mehr viel Zeit im Leben bleibt. Was sagt sie denen? „Ich bestimme kein Thema, sondern lasse die Patienten und Angehörigen erzählen.“ Davon, wo Ängste und Sorgen liegen. Angst vor dem Prozess des Sterbens oder Sorge um die Hinterbliebenen – die Emotionen sind so unterschiedlich wie die Phasen, die nach Erfahrung der Klinikseelsorgerin durchlaufen werden. Erst kommt die Abwehr, das Nicht-Wahrhaben-Wollen, dann die Wut, die es auszuhalten gilt, dann der große Schmerz und die Einsicht, dass das Leben endlich ist. Auf dem Weg liegen Verzweiflung, Enttäuschung und Hoffnung ganz nah beieinander. „Ich halte das alles mit aus“, verspricht Monika Paschke-Koller. „Ich bin ein Anker.“ Einer, der für andere stark ist. Natürlich habe sie auch schon mal mitgeweint, aber auch zusammen mit Menschen, die um ihr Lebensende wissen, herzhaft gelacht.

Kleine Dinge wertschätzen

„In den letzten Tagen und Wochen des Lebens wird viel aufgearbeitet“, weiß die Klinikseelsorgerin. Manchmal sind es Traumata der Kindheit, manchmal vom Krieg. Die einen streben in dieser Phase nach Versöhnung mit Menschen, mit denen sie zerstritten sind, andere brauchen Hilfe bei der Erfüllung von letzten Wünschen. „Dann darf auch gerne mal der Hund kommen“, so Paschke-Koller. Andere Wünsche können eine Reise ans Meer sein oder in die alte Heimat.

Nicht immer kann die Klinikseelsorgerin dabei helfen, manchmal aber schon. Oft sind es die kleinen Dinge, die jetzt besonders geschätzt werden: der Duft von Blumen, der Geschmack des Lieblingsgerichtes. Menschen besinnen sich im Angesicht der Endlichkeit plötzlich auf die Qualität des Lebens, denn die Quantität schwindet. „Die Krankheit lässt uns manchmal ganz neu leben“, sagt sie.

"Die Krankheit lässt uns manchmal ganz neu leben." Monika Paschke-Koller

Und was nimmt sie mit aus ihren zwölf Jahren als Klinikseelsorgerin? „Die vielen Begegnungen“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Ich bin dankbar für diese Jahre, in denen ich selbst gereift bin. Die Gespräche haben mich gelehrt, wie wichtig das Heute ist. Wir haben keine andere Zeit als die jetzt“, sagt sie. Die Ehrfurcht vor dem Leben wurde ihr als Tochter eines Bestatters schon in die Wiege gelegt. „Der Bereich war mit kein fremder“, gibt sie lachend zu.

Viel geteiltes Glück