Kommunalpolitiker Fritz Bletzer feiert seinen 80. Geburtstag

Es ist still um ihn geworden. Auch wenn es Fritz Bletzer bestimmt manchmal juckt, sich einzumischen. Der „1,95-Meter-Mann“, der am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert, bleibt seiner Linie treu.

Bletzers Lebensmotto klingt einfach: „Nix do oder do“. Will heißen: Wenn er etwas macht, macht er es richtig und zieht es auch durch. „Mit 40 Jahren habe ich aufgehört, Handball zu spielen. Mit 65 hörte ich als Landwirt auf. Und mit 75 Jahren war Schluss als Gemeinde- und Kreisrat. Ich habe viel Zeit geopfert. Und es war nicht immer leicht, die Landwirtschaft mit der Kommunalpolitik zu verbinden.“

Hilfsbereit und Humorvoll

Doppelte Ehrung

Für die Freien Wähler, für die er 40 Jahre im Hirschberger Gemeinderat und 30 Jahre im Kreistag saß, war Bletzer ein großer Gewinn. Sie hatten mit ihm einen bürgernahen, pragmatischen und schlagfertigen Kommunalpolitiker. Die letzte Charaktereigenschaft erwarb sich Bletzer übrigens schon in seinen Kinderjahren: „Ich habe früher den Frauen beim Einfädeln des Tabaks in unserem Bauernhof zugehört. Und ich kann mir vieles merken. Später habe ich das dann der Situation angepasst rausgehauen.“

Viel Zeit auf dem Feld verbracht

Der „Bletzers Fritz“ war gerade mal mehrere Monate alt, als die Familie im Jahr 1944 erfuhr, dass der Vater in Frankreich gefallen war. Mutter Luise übernahm den elterlichen Betrieb und der kleine Fritz musste schon in jungen Jahren zupacken. Nach der Schule kam er nach Hause und fand einen Zettel seiner Mutter vor, wonach er aufs Feld kommen solle. 1970 übernahm er schließlich den elterlichen Betrieb. Sein Antrieb, 1980 erstmals für den Gemeinderatzu kandidieren, war es, beide Ortsteile weiter zusammenzuführen. Hierzu wollte er seinen Beitrag leisten und Ansprechpartner der Bürger sein. Bletzer wurde so nicht nur beliebter Gemeinderat, sondern auch Bürgermeister-Stellvertreter. Die Kommunalpolitik hatte ihm auch deshalb Spaß bereitet, weil er viel Einsicht in Sachen erhielt, die nicht jeder Bürger anschaut.