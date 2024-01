Wo gibt es an der Bergstraße und im Odenwald die besten Kreppel?

Fluffig und luftig muss er sein, mit ordentlich Puderzucker obendrauf und wenn man hineinbeißt, dann bitte direkt hinein in den köstlich-süßen Marmeladenkern. Kreppel sind einfach ein Genuss und vor allem in der Fastnachtszeit heißt begehrt. Aber Kreppel ist natürlich nicht gleich Kreppel. Es gibt die Variante für Puristen (ganz ohne Füllung), den Klassiker mit Marmelade und dann noch die Kreationen für Schlemmer. Eierlikör- und Baileys-Kreppel, Nougat- und Schokofüllung - die Möglichkeiten sind fast grenzenlos. Und weil der Odenwald nicht der Odenwald wäre, wenn er nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit Kochkäs ins Spiel bringen würde, gibt es sogar Kreppel mit einer sahnig-käsigen Füllung.

Süße Köstlichkeiten in der Auslage einer Bäckerei machen richtig Appetit.

Lieblingsbäcker gleich nominieren

Bleibt aber noch die eine Frage: Welcher Bäcker in der Region backt denn die besten Kreppel?

Genau das wollen wir von WNOZ von unseren Lesern wissen und suchen deshalb den besten Kreppel-Bäcker oder die beste Kreppel-Bäckerin an der Bergstraße und im Odenwald.

Und so geht's: Noch bis einschließlich Mittwoch, 24. Januar (23.59 Uhr), kann man seinen Lieblingsbäcker oder seine Lieblingsbäckerin nominieren. Entweder man postet den Namen der Bäckerei auf unseren Social-Media-Kanälen in die Kommentare oder man schreibt eine kurze Mail an online@diesbachmedien.de (bitte im Betreff "Kreppel" angeben). Die zehn meistgenannten Bäckereien stellen wir dann ab Donnerstag, 25. Januar, zur Abstimmung auf unsere Webseite.