Nach dem verheerenden Brand am 3. Januar in der Straße "Am Bahndamm", bei dem eine Mutter und ihr Sohn umkamen, ist das Wohnhaus für die Anwohner vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach der Beendigung von Rettungs- und Löschmaßnahmen wurde der Brandort gegen unberechtigtes Betreten mit amtlichen Siegeln versehen, um diesen für die weiteren Ermittlungen im Zustand nach den Löscharbeiten zu belassen.