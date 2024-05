Kritik und Umfrage zum Miramar-Projekt in Weinheim

Das Miramar hat Ende vergangener Woche mit der Freischaltung seiner neuen Webseite die Debatte über das Bebauungsplanverfahren für den Bau eines Hotels und eines Parkhauses am Waidsee in Weinheim neu entfacht. Die Reaktion der Bürgerinitiative (BI) Naherholung Waidsee , die mit knapp 2900 Unterschriften von Wahlberechtigten den Bürgerentscheid gegen das Bauprojekt auf den Weg gebracht hat, ließ nicht lange auf sich warten.

"Argumente nicht stimmig"

Die Argumentation von Badbetreiber Marcus Steinhart, wonach das Projekt nachweislich nicht auf seine Initiative entstanden, sondern das Ergebnis vieler Beratungen zur Lösung der Park- und Verkehrsprobleme im Umfeld des Waidsees gewesen sei, sei aus Sicht der BI „nicht stimmig“. Das sei allein an der Verteilung der Investitionen – acht Millionen für das Parkdeck, 22 Millionen Euro für das Hotel – ersichtlich. Außerdem verweist die BI auf eine Aussage Steinharts in einem Interview mit WNOZ vom September 2023, wonach sein Unternehmen derzeit an fünf Standorten Hotels plane, „um neben dem Badebetrieb ein weiteres Standbein zu haben und uns unabhängiger von den Energiekosten der Bäder zu machen“. Allerdings hatte Steinhart auch immer wieder betont, dass das Miramar „Bestandsschutz genießt“. Wenn man in ein Parkdeck investiere, benötige man zur „Kompensation“ das Hotel.