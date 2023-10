Kunstausstellung "Schicksalstag 9. November" zeigt Werke von 14 Künstlern

Weitere Veranstaltungen

Lyrik trifft Musik: Am Freitag, 3. November, um 19 Uhr in der Ehemaligen Synagoge. Katja Hoger und Dr. Hans-Jochen Hüchting geben eine Lesung und werden musikalisch von Norbert Roschauer begleitet.

Gedenken an den 9. November 1938: Am Donnerstag, 9. November, hält Journalist und Autor Konstantin Groß um 19 Uhr einen Vortrag in der Ehemaligen Synagoge. Dabei spielt Elisabed Mamradze das Klavier.