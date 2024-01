Kurzweilige Geburtstagsfeier für Jürgen Kirchner

„Wir sind nicht von hier, wir sin von do.“ Gleich der erste mit Fingerschnipsen rhythmisch unterstützte Song von Arnim Töpel führte die knapp 100 Gäste, die sich am Freitagabend in der Kulturbühne Max versammelt hatten, in die Welt des Kurpfälzer Dialekts. Dort nimmt der Kabarettist bekanntlich gerne Anleihen. Und so war es auch an diesem Abend, bei dem Töpel Moderation und gefälliges kulturelles Beiwerk übernommen hatte, selbst aber eigentlich gar nicht so sehr im Mittelpunkt stand. Der Fokus war vielmehr auf Bürgermeister Jürgen Kirchner gerichtet, der an Heiligabend Sechzig geworden ist und für den der Gemeinderat eine Geburtstagsfeier ausgerichtet hatte.