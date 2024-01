Die hölzernen Radwegbrücken über die Alte und Neue Weschnitz entlang der L 3110 zwischen Hemsbach und Hüttenfeld sind schadhaft und müssen ausgetauscht werden. In der Nacht von Montag, 15. Januar, auf Dienstag, 16. Januar, werden deshalb beide Radwegbrücken demontiert. Die Landesstraße zwischen Hemsbach und Hüttenfeld ist aus diesem Grund in dieser Nacht in der Zeit von 22 bis 4 Uhr voll gesperrt. Das kündigt das Regierungspräsidium Karlsruhe jetzt in einer Pressemitteilung an. Einen Zeithorizont gibt es auch: Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen sein.