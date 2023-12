Ladenburger Autorin und Hemsbacher Fotograf veröffentlichen inspirierendes Buch

Friseurmeister und Friedensnobelpreisträger – gegensätzlicher geht’s kaum. Oder? Scheinbar weit Auseinanderliegendes zu vereinen, gelingt der Ladenburger Autorin Claudia Haas-Steigerwald und dem Fotograf Bernd Siebold aus Hemsbach im wunderbar inspirierenden Buch „Mach, was dich erfüllt und bewegt – Persönlichkeiten im Porträt“.

Über Buch und Autoren „Mach, was dich erfüllt und bewegt – Persönlichkeiten im Porträt“ von Claudia Haas-Steigerwald (Text) und Bernd Siebold (Fotos) erscheint im Leipziger Passage-Verlag.

140 Seiten mit 83 Abbildungen im festen Einband kosten 35 Euro.

Haas-Steigerwald berät als Germanistin, Sprechwissenschaftlerin und ausgebildete Mediatorin erfolgreich Unternehmen, coacht Führungskräfte und trainiert Teams.

Siebold ist leidenschaftlicher Fotografenmeister mit Studio in Hemsbach und betreut deutschlandweit Kunden aus Werbung, Industrie, Imagefotografie und Film.

„Alle waren oder sind in ihrem Leben bereit, in die Tiefe zu gehen bei dem, was sie tun“, sagt die Autorin. Erstaunlicherweise sei es allen zumindest anfangs nicht um Erfolg gegangen. Beim schwäbischen Textilunternehmer Wolfgang Grupp (Marke Trigema), dem Familie über alles gehe, ebenso wenig wie bei Jürgen Friedrich Strube, dem früheren Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden der BASF.

Friseurbesuch als Auslöser

Manche der Interviewten hätten auch aus der Not eine Tugend gemacht, so Haas-Steigerwald. „Aber alle haben für sich sehr viel aus ihrer Arbeit herausgezogen, und uns interessierte, was das genau war“, erklärt sie. Siebold fasst es so zusammen: „Die Menschen, die wir in Wort und Bild vorstellen, brennen für ihre Sache.“ Für ihn war es spannend zu erfahren, was die Porträtierten „in ihrem Leben anders gemacht haben als die, die mit 65 k.o. sind und nicht mehr können“.

Die Geschichte dazu beginnt beim Friseurbesuch in Hirschberg: Haas-Steigerwald sitzt vorm Spiegel und erwartet die heutige Inhaberin des 1922 gegründeten Geschäfts, Christina Sander, zum Haarschnitt. „Da spricht mich ein ebenso agiler wie freundlicher älterer Mann mit einem Köfferchen in der Hand an und fragt, ob ich etwas zu trinken wünsche“, erzählt die Autorin. Sie erkundigt sich später und erfährt von der Chefin: „Das ist mein 84-jähriger Vater auf dem Weg zu seinen Stammkunden im Altenheim.“

Damit hatte Haas-Steigerwald ihren ersten Interviewpartner gefunden: Günter Fath. Der Handwerksmeister und frühere Chef des gleichnamigen Traditionsunternehmens im Ortsteil Großsachsen inspiriert die Autorin. Sie interessiert sich fortan für Leute, die trotz ihres Rentenalters beruflich weiter aktiv sind. „Ich fragte mich, was treibt die an und wo nehmen sie die Kraft her, denn die könnten sich ja auch auf die Couch legen“, erzählt Haas-Steigerwald von der Initialzündung für das Projekt.

Siebold ist mit Herzblut dabei. Der bundesweit im Bereich Werbung, Imagefotografie und Film tätige Fotografenmeister und die als Unternehmensberaterin sowie Coach erfolgreiche Germanistin kennen sich beruflich seit Jahren. Bei einem Bier beschließen sie, gemeinsam etwas eigenes Kreatives zu machen. „Über etwas, was uns bewegt“, so die Autorin.

Treffen mit Nobelpreisträger

Aufgrund eines persönlichen Kontakts und ihres außergewöhnlichen Anliegens gelingt Haas-Steigerwald und Siebold sogar das seltene Kunststück, Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus persönlich zu treffen. Der Wirtschaftswissenschaftler aus Bangladesch gilt als „Erfinder“ der Mikrokredite, die die Hilfe zur Selbsthilfe in der Entwicklungszusammenarbeit befördert haben.

Während eine andere Interviewreise Haas-Steigerwald und Siebold fürs spätere Einbandfoto bis nach Mailand zum italienischen Designer und Architekt Michele De Lucchi führt, nimmt sich Yunus nach einem Vortrag in Wiesbaden viel Zeit für sie. Die Stimmung vor Ort beschreibt die Autorin jeweils eindrucksvoll. Ebenso gelingt es ihr jedes Mal, ganz persönliche Interviews mit viel Empathie und Gespür für Zwischentöne zu eindrucksvollen Texten zu verarbeiten. Kongenial drücken die künstlerisch-ästhetischen Fotos von Siebold die persönliche Leidenschaft der Porträtierten für ihre jeweilige Sache aus. Im Zusammenspiel von Wort und Bild sind so eindrucksvolle Porträts entstanden.

Zeigen individuelle Lebenswege

Sie zeigen auf, wie individuelle Lebenswege alle zum selben Ergebnis geführt haben – nämlich zu einer Berufung, die die Menschen weit übers Renteneintrittsalter hinaus antreibt und erfüllt wie auch die 96-jährige Rosi Gollmann aus Bonn.

Die bemerkenswerte Gründerin der Andheri-Hilfe für Entwicklungsprojekte in Indien und Bangladesch sagt im Buch: „Geben ist keine Einbahnstraße; man bekommt immer mehr zurück, als man gibt.“