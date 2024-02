Landrat Dallinger: Bei Bezahlkarte ist Eile geboten

Grundsätzlich begrüßt auch der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, diese Lösung. Auf WN-Nachfrage erklärte er: „Eine Bezahlkarte für Geflüchtete kann nur ihren Zweck erfüllen, wenn sie dazu dient, Transferzahlungen ins Ausland möglichst zu vermeiden. Wir plädieren weiterhin für ein einheitliches Vorgehen der Landkreise bei diesem Thema. Dies bedeutet, dass jedenfalls einstweilen auf die vom Land Baden-Württemberg in Aussicht gestellte Lösung gesetzt wird. Klar ist, dass in Sachen Bezahlkarte Eile geboten ist."

Im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit 2166 Asylbewerber in Einrichtungen des Kreises vorläufig untergebracht. Das sind 408 Personen mehr als vor einem Jahr (plus 23 Prozent). In den Kreiseinrichtungen in Weinheim und Hemsbach haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr dagegen nur geringfügig verändert.