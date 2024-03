Langnese: Werk könnte verkauft werden

Der Unilever-Konzern, zu dem auch das Langnese-Werk in Heppenheim (Magnum, Capri, Flutschfinger) gehört, will seine Eiscreme-Sparte abspalten und in eine eigenständige Firma ausgliedern. Ein Verkauf könnte folgen. In einer Mitteilung des Unternehmens ist von einer „anderen Eigentümerstruktur“ der Sparte die Rede. Ziele des Umbaus sowie eines Sparprogrammes sind Umsatzsteigerungen und eine höhere Profitabilität, teilte der Konzern weiter mit. Im Zuge der Veränderungen sollen 7500 der weltweit 128 000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Pläne zu einem Stellenabbau in Heppenheim nannte das Unternehmen nicht.