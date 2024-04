Laudenbach bekommt einen Solarpark

Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird in Laudenbach eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage unmittelbar westlich der Autobahn entstehen. Das schreibt jetzt Investor GGEW AG in einer Pressemitteilung. Mit der geplanten Anlage will der Bergsträßer Energieversorger mit Sitz in Bensheim das eigene Portfolio in Sachen Erneuerbare Energien noch weiter ausbauen, wie es heißt. Es wäre die erste größere Freiflächenanlage in unserem Verbreitungsgebiet.