Laudenbacher Fastnachtsfrauen kehren mit neuem Namen zurück

Erlös geht an die ORE

„Dieses Jahr wollen wir die Ortsranderholung (ORE) in Laudenbach unterstützen, da wir der Meinung sind, dass das wirklich klasse ist, was sich die Verantwortlichen jedes Jahr für die Kinder einfallen lassen. Ein Teil wird aber auch wieder an die TG für die Kinder- und Jugendarbeit gehen, sodass auch hier wieder neue Turngeräte oder dergleichen finanziell bezuschusst werden können“, heißt es dazu in der Presseerklärung.

Die Termine sind im kommenden Jahr am Freitag, 26. Januar, und am Freitag, 2. Februar, ab 19.11 Uhr in der TG-Halle. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 4. Dezember, bei Brigitte Maier/Schreibwaren Winkels in der Bahnhofstraße in Laudenbach. „Also nichts wie zu Brigitte Maier und die Karten als Geschenk für Weihnachten gleich besorgen“, schreiben die Frauen abschließend in ihrer Pressemitteilung.