Leitlinien für Weinheims Stadtentwicklung

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob der Gemeinderat auf die Bürger hört, die sich an der Zukunftswerkstatt beteiligt haben. Als „Regiebuch mit Vorfahrtsregeln“ wurde der städtebauliche Rahmenplan bezeichnet, den ein externes Planungsbüro aus den Ergebnissen der Bürger-Workshops und Online-Beteiligung für die Bereiche Mobilität, Wohnen, Gewerbe und Freiraum erarbeitet hat. Der Gemeinderat hat diesen Rahmenplan am Mittwoch bei nur einer Gegenstimme beschlossen. Aber allen ist bewusst, dass es Zielkonflikte gibt, die bei konkreten Maßnahmen und neuen Herausforderungen eine Abwägung erfordern, bei der altbekannte Debatten wieder aufflammen dürften.

Nach der ausführlichen Vorberatung des Rahmenplans im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (wir berichteten) verzichtete Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwoch im Gemeinderat zunächst darauf, noch einmal all die – aus seiner Sicht – wertvollen Erkenntnisse aufzulisten, welche die Bürger in der Zukunftswerkstatt erarbeitet haben. Kritik an den hohen Kosten des Beteiligungsverfahrens (360 000 Euro) oder fehlenden Aussagen zu aktuellen Herausforderungen (kommunale Wärmeplanung, Asyl) nahm er zur Kenntnis.