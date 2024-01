Alles fing doch so vielversprechend an: Mit HIT war bereits bei der Eröffnung im November 2014 ein gut sortierter Supermarkt der Ankermieter im 3-Glocken-Center in Weinheim. Es folgten weitere Mieter wie der Drogeriemarkt Rossmann oder Woolworth, die das Angebot des Einkaufszentrums erweiterten. Die Vision des 3-Glocken-Centers nahm, trotz ausbleibender Vollauslastung, Gestalt an. Doch als HIT im Frühjahr 2020 überraschend vorzeitig aus dem Mietvertrag ausstieg, stieß das eine unaufhaltsame Negativspirale an. Nach und nach zog sich ein Geschäft nach dem anderen aus dem Einkaufszentrum zurück. Nun ist mit Woolworth der letzte große Einzelhandel gegangen und hinterlässt ein in weiten Teilen verwaistes Gebäude inmitten Weinheims. Lediglich die Idris Apotheke, das Fitnessstudio F4U, Sport 65 sowie die Arztpraxen und Büros im 3-Glocken-Quartier bleiben vorerst Mieter.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Das 3-Glocken-Quartier ist ein großes Areal an einem exponierten Platz in Weinheim, zwischen Innenstadt und Hauptbahnhof. Klar ist: Ein neues Konzept muss her. Die WNOZ-Leser haben auf unseren Social-Media-Kanälen munter diskutiert, welche Nutzung sie sich künftig für die freien Flächen vorstellen könnten.

Bezahlbarer Wohnraum

Die mit Abstand meistgenannte Antwort auf unsere Umfrage lautet: bezahlbarer Wohnraum. Ebenso vorgeschlagen wurde die Umwandlung der Räumlichkeiten in eine Flüchtlingsunterkunft. Doch Eigentümer Michael Rihm sagt, dass dies aus baulichen Gründen nicht möglich ist. Der Ausbau von Wohnungen soll bereits im April abgeschlossen sein.

Ausbau zu einer Kultureinrichtung

Ob Kino oder Konzerthalle, die Weinheimer sehen anscheinend Potenzial in dieser Idee. Dennoch wäre die bereits etablierte Konkurrenz, zum Beispiel der Kult-Club Café Central und das Kino Modernes Theater, in unmittelbarer Nähe. Ob das 3-Glocken-Center durch ein solches Konzept wiederbelebt werden könnte? Eher unwahrscheinlich.

Unterhaltung

In Sachen Unterhaltung scheint die Stadt Weinheim noch einigen Nachholbedarf zu haben. Rollschuhdisco, Indoorspielplatz, Kletterhalle, Escape Rooms, 4D-Minigolf oder Kartbahn waren die kreativen Einfälle unserer Leser. Besonders überraschend: der hohe Bedarf nach Lasertag. Dieses Freizeitvergnügen wurde besonders häufig genannt. Groß genug wäre der Leerstand sicherlich, allein 3250 Quadratmeter beträgt die Fläche des ehemaligen HIT-Supermarktes.

Treffpunkt für die Weinheimer

Für einige Leser eignet sich das 3-Glocken-Center auch als Ort, an dem man sich trifft. Vorgeschlagen wurde unter anderem ein Jugendzentrum, ein Co-Working-Space, ein Ärztehaus, ein Seniorenzentrum oder Pflegeheim. Besonders schön findet die Redaktion den Einfall eines Lesers, den Parkplatz des 3-Glocken-Centers in eine Grünfläche beziehungsweise einen Park umzuwandeln. Auch die Einrichtung einer Fachhochschule für Naturwissenschaften wurde vorgeschlagen. Aber das geht vermutlich nicht ganz so einfach.

Einzelhandel

Obwohl es mit einem Zentrum für den Einzelhandel im 3-Glocken-Center bislang nicht so gut geklappt hat, sehen viele Leser trotzdem Bedarf nach großen Supermärkten in Bahnhofsnähe. Mancher wünscht sich den HIT-Supermarkt zurück, andere würden Discounter wie Aldi oder Lidl gerne in den vakanten Räumlichkeiten sehen. Ob's vielleicht an einem zu hohen Mietpreis liegt, fragte ein WNOZ-Leser.