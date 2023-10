LKA-Präsident Stenger klärt in Hirschberg über Cyberangriffe auf

Sogenannte Cyberangriffe auf Privatpersonen, Unternehmen, Universitäten und sogar öffentlichen Verwaltungseinrichtungen sind ein allgegenwärtiges Problem. Seit Jahren hat die Polizei mit dieser Thematik alle Hände voll zu tun – und es wird nicht weniger. Wer könnte da besser über Sicherheit im Netz und die Arbeit der Behörden aufklären als der Präsident des LKA Baden-Württemberg Andreas Stenger? Anlässlich des diesjährigen Hirschberger Kreises, den der TVG in Zusammenarbeit mit dem Hotel Krone und der Familie Grüber organisiert, wurde Stenger dazu eingeladen, die rund 70 Gäste über diese Thematik zu unterrichten.

Stenger fasste die Einladung als „Würde“ auf, durfte er sich doch in eine „noble Liste“, neben beispielsweise Dietmar Hopp, einreihen, wie Mitorganisator des Hirschberger Kreises Dr. Volker Langbein, Stengers Vorredner aus vergangenen Jahren beschrieb.

Die zwei sichersten Bundesländer

Zu Beginn seines Vortrags versicherte Stenger, dass Baden-Württemberg kriminalstatistisch zusammen mit Bayern das sicherste Bundesland sei: „so sicher wie hier lebt man fast nirgends“. In der analogen Welt bestehe also vergleichsweise wenig Grund zur Sorge, anders sehe es aber digital aus. Stenger führt dies auf dies darauf zurück, dass man heutzutage „permanent im Internet“ sei.

Von Mobiltelefonen über das Auto bis hin zu Smart Home Geräten sei man jederzeit vernetzt und genau das „schafft Tatmöglichkeiten“. Selbst bei etwas so trivialen wie der Handybenutzung biete man als Einzelperson Angriffsfläche für Kriminelle. Jährlich komme so, allein in Deutschland, ein Schaden zwischen 200 und 230 Milliarden Euro zustande.

Die häufigste Art des Cyberangriffs sei „Ransomware“ („ransom“ ist Englisch und bedeutet Lösegeld). Hierbei werden Opfer erpresst: die Hacker verschlüsseln beispielsweise den Computer und somit unbrauchbar machen und dieser nur gegen Bezahlung wieder benutzbar gemacht wird. Ransomware sei aber lediglich „eine Facette“, daneben gäbe es beispielsweise noch „DDoS-Attacken“ oder „Phishing“. Statistisch gesehen fiele so täglich „ein mittelständisches Unternehmen“ solchen Attacken zum Opfer.

Laut Stenger haben die Täter ein geringeres Entdeckungsrisiko als der „klassische Betrüger oder Einbrecher“, denn sie benötigen „nur einen Mausklick“. Auch seien solche Cyberattacken „nicht hochkomplex“ und lediglich von hochintelligenten IT-Spezialisten durchführbar – im Gegenteil. Diese seien diese sogar „relativ einfach“, da die Programme für solche Attacken im Darknet käuflich seien.

Jedes Unternehmen wurde Opfer

Laut dem LKA-Präsidenten wurden in den vergangenen „zwölf Monaten jedes Unternehmen Opfer“ eines Cyberangriffs. Stenger zählt hierbei (anders als die Statistik) auch die verhinderten Attacken. Denn das gehöre, neben der Prävention und Detektion, zu den Aufgaben der Cyberermittlung: „verstehen, was machen die Täter technisch“, Spuren sammeln und gegebenenfalls potenzielle Opfer anhand der Erkenntnisse warnen.

Bundesweit wurden vergangenes Jahr über 130000 Taten gemeldet. „Immerhin“ liege die Aufklärungsquote bei 30 Prozent. Dennoch sei das Problem, dass die Angriffe meist aus dem Ausland kommen. Staatlich gelenkte Aktionen seien ebenfalls ein „reales Szenario“. Bereits wenige Tagen nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 zeigte sich die „hybride Bedrohungslage“, als der Satellit ViaSat lahmgelegt wurde. Auch wenn die Behörden nicht immer die Täter festnehmen können, so können sie doch „die Infrastruktur zerstören – den Rasen zertreten“. Aufgrund der internationalen Tätergruppierungen sei das Themengebiet „so komplex, dass keine Dienststelle das selbst stemmen kann“. Das „Zusammenwirken von verschiedenen Playern auf verschiedenen Ebenen“ sei deshalb unerlässlich - manche Fälle seien „ohne FBI und Interpol nicht lösbar“.

Spezielle Polizeistudiengänge

In Kooperation mit Universitäten wurden spezielle Studiengänge bei der Polizei erarbeitet. Die Sonderlaufbahn „Cybercrime“ könne bis in den höheren Dienst verfolgt werden. Betroffene können sich derweil Tag und Nacht bei der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) melden, wenn „etwas nicht stimmt“. Laut Stenger sei es wichtig, dass sich Opfer einer Attacke an die Polizei wenden und nicht – etwa bei Ransomware – einfach bezahlen. „Die Polizei kann helfen“, so der LKA-Präsident. Im Sinne des Wettbewerbsaspekts Datensouveränität bei Unternehmen werde die Spurensicherung „so dezent wie möglich“ durchgeführt.