LKW bleibt in Suezkanalweg stecken

Erneut ereignete sich heute ein Unfall in Weinheim, als ein zu hohes Fahrzeug gegen die lediglich 2,5 Meter hohe Unterführung im Suezkanalweg stieß. Der Fahrer eines Klein-Lkw mit Kofferaufbau war am Montagmorgen auf dem Suezkanalweg in Richtung Bergstraße unterwegs und missachtete dabei die Höhenbeschränkung von 2,5 Metern. Infolgedessen prallte sein 2,9 Meter hoher Kofferaufbau gegen die Unterführung. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.