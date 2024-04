Schon mit 22 Jahren hat die Heppenheimerin Jessica Friedl den Titel "Malermeisterin" in der Tasche und ist seit zwei Jahren auf Baustellen unterwegs - meistens als einzige Frau weit und breit. WNOZ hat mit der 24-Jährigen über ihre Berufswahl, ihren Alltag in einem männerdominierten Beruf und über Tipps beim Besuch von Handwerker:innen gesprochen.

Von der Idee, Architektin zu werden, zur Malermeisterin

Ursprünglich wollte Jessica Friedl Architektin werden. Nach einem Schulpraktikum im Malerbetrieb kam aber schnell eine neue Idee: Warum nicht in diesem Betrieb auch eine Ausbildung zur Malergesellin machen? Gesagt, getan. Auf die dreijährige Ausbildung in einem Ein-Mann-Betrieb in Bensheim folgte direkt der nächste Schritt sowie der Wechsel zur Firma Jung GmbH nach Hemsbach. Dort durchlief Jessica die Bereiche Arbeitspädagogik, Wirtschaft, Fachpraxis und Theorie. Mit 22 Jahren absolvierte sie erfolgreich die Abschlussprüfung und ist seitdem mittlerweile schon seit zwei Jahren als Malermeisterin tätig.

"Zu Beginn der Ausbildung ist man immer bei jemandem dabei", berichtet die Heppenheimerin. "Dadurch lernt man immer dazu, auch später noch - wirklich!", betont sie lachend. Zur Malerausbildung gehört aber nicht nur das Streichen, sondern auch das Verlegen von Fußböden, Flächendeckungen, Kreativtechniken und das Entwickeln von Schriften. "Und natürlich besucht man auch die Berufsschule und es gibt überbetriebliche Lehrgänge, wodurch man explizit auf die Prüfungen vorbereitet wird."

Foto: Jessica Friedl Zur Arbeit als Malermeisterin gehören neben dem Streichen auch etliche weitere Wandarbeiten.

Lohnt sich der Meister nach dem Gesellenabschluss? Erst mit dem Meistertitel darf eine eigene Firma eröffnet und auch selbst ausgebildet werden. Wer sich also selbstständig machen möchte, kommt um die Meisterprüfung nicht herum. Aber auch ohne die Selbstständigkeit bringt der Meisterabschluss noch ein paar Änderungen mit sich. Während man als Gesell:in nur für das Streichen und ähnliche Arbeiten auf der Baustelle zuständig ist, kümmert man sich als Meister:in auch um die Kund:innenabwicklung mit allem drum und dran. Dazu gehören auch Kund:innengespräche und die Preisgestaltung, sowie später als Baustellenleiter:in die Verantwortung für eigene Baustellen samt Kontakt zu Architekt:innen und Kund:innen.

Der Alltag als Malerin

Der Arbeitsalltag sieht dabei ganz unterschiedlich aus. Mal im Büro, mal auf der Baustelle, teilweise bei Privatkunden, teilweise bei größeren Auftraggebern wie Schulen. Zurzeit verbringt die 24-Jährige viel Zeit auf einer Baustelle - wo sie großen Spaß hat. Durch die abwechslungsreiche Arbeit wird es dort nie langweilig, betont sie. Und nicht nur das: "Man hat am Ende immer direkt ein Ergebnis vor Augen und sieht, was man geschafft hat. Außerdem ist man mitten im Geschehen, sei es bei Menschen zu Hause oder in Unternehmen." Genau wie die Abwechslung schätzt Jessica auch den zwischenmenschlichen Kontakt mit Privatkund:innen in ihrem beruflichen Alltag. Denn die Leute freuen sich, wenn nach getaner Arbeit und auf unterschiedlichste Weise ihre Wände, Böden oder Decken verschönert wurden.

"Beim Verschönern machen mir besonders die Kreativtechniken Spaß, zum Beispiel wenn wir mit Glitzer oder Rost arbeiten."

Aber auch das Entwickeln von Farbkonzepten, mit Schablonen malen, Mustertapeten anbringen oder die Basics wie klassisches Tapezieren, Streichen und Lackieren gehören zu Jessicas Lieblingsaufgaben. "Weniger Spaß habe ich dagegen am Schleifen. Das ist einfach nur staubig und laut, aber gehört eben auch dazu. So werden die Wände für die weitere Bearbeitung vorbereitet."

Foto: Jessica Friedl Foto: Jessica Friedl Foto: Jessica Friedl Bei der Rosttechnik wird teilweise auch Echtmetall so vorbereitet, dass es im Nachhinhein rostet. Mit Mustertapeten kann eine gelungene Abwechslung zu einfarbigen Wänden geschafft werden. Bei der Abschlussprüfung wird das Können der Absolvent:innen präsentiert.

"Können Sie das überhaupt?"

So wurde die 24-Jährige einmal von einem Kunden begrüßt, bevor sie überhaupt mit ihrer Arbeit angefangen hatte. Solche Kommentare motivieren natürlich nicht sonderlich und generell sei die Wertschätzung im Handwerksberuf manchmal ein Problem. "Bei einer Kundin mussten wir in einer Scheune die auf Toilette gehen, weil wir nicht in Haus durften", erinnert sich Malermeisterin. Andere Kund:innen kochen hingegen extra zu Mittag - die Unterschiede sind also groß. "Oft geben die, die wenig haben, viel und die, die viel haben, bieten teilweise nicht einmal ein Glas Wasser an. Natürlich ist das nicht immer so, aber das habe ich schon häufiger erlebt."

Als Frau in einem Männerberuf

Auf den Baustellen gibt es definitiv mehr Männer als Frauen - das gilt aber auch für den gesamten Handwerksbereich. Der Großteil von Jessicas Kollegen ist männlich und über 50 - und da der Nachwuchs auch hier fehlt, ist eine junge Frau umso ungewöhnlicher. Allerdings bemerkt sie auch in diesem Feld Veränderungen: So war Jessica bei der Firma Jung nicht die erste Frau und wird auch nicht die letzte sein, denn die nächste Auszubildende steht schon in den Startlöchern. Gerade ältere Kunden sind häufiger erstaunt und skeptisch, wenn sie die 24-Jährige auf der Baustelle antreffen. "Da kommt schon auch mal hier und da ein 'ja Fräulein', was ich nicht ganz so passend finde", berichtet die junge Malermeisterin.

"Normalerweise gibt es eine einzige Quotenfrau auf der Baustelle - das bin meistens ich."

In ihrem Kollegenumfeld ist die Geschlechterthematik zum Glück gar kein Problem, auch nicht vor dem Chef. "Lediglich beim Tragen von Arbeitsmaterialien merke ich, dass meine männlichen Kollegen einfach stärker sind. Das ärgert mich manchmal, aber ist nun mal so", lacht Jessica. Im Großen und Ganzen habe sie aber keine Probleme oder Schwierigkeiten, wozu ihr kollegiales, fürsorgliches Umfeld aber sicherlich einen großen Teil beiträgt.

Foto: Jessica Friedl Auch wenn es manchmal staubig wird, hat die 24-Jährige stets Spaß bei der Arbeit auf der Baustelle.

Upcycling: Aus alt mach neu

Um den bunten Arbeitsalltag noch ein bisschen aufzupeppen, hat sich die 24-Jährige ein besonderes Hobby ausgesucht: Upcycling von ausrangierten Möbeln. Ihr Spektrum reicht bisher von Kommoden über Stühle bis zu Nachttischen. "Die meisten Möbel finde ich entweder auf dem Sperrmüll oder bei Ebay", erzählt Jessica. Es handelt sich zudem um ein sehr zeitintensives Hobby, mit dem sie momentan noch kein Geld verdient.

"Das wäre natürlich mein Traum. Allerdings stecke ich immer so viel Zeit und Liebe in das Upcycling, da will ich die fertigen Möbel fast gar nicht mehr hergeben."

Und wo lagert die Malermeisterin ihre fertigen Upcycling-Projekte? "Tatsächlich sind die Möbel alle zu Hause bei meinen Eltern untergebracht, wo ich auch noch wohne. So langsam wird der Platz aber knapp", gesteht sie. Immerhin: Wenn ihr Auszug ansteht, ist sie top vorbereitet!

Foto: Jessica Friedl Aussortierte Möbel "retten" und wieder herausputzen - Upcycling liegt Jessica sehr am Herzen.

Tipps, wenn Handwerker:innen im Haus sind

Früher oder später kommt es immer wieder vor: Handwerker:innen kommen in die eigenen vier Wände. WNOZ hat die Chance genutzt und bei der Malermeisterin nachgehakt, wie man sich verhalten sollte und das Herz der Arbeiter:innen gewinnt.

Der erste Tipp ist eindeutig: Nicht permanent daneben stehen und beobachten. Das macht nur nervös und übt unnötigen Druck aus, der die vorzunehmenden Arbeiten weder verschnellert noch vereinfacht.

Tipp Nummer Zwei: Etwas zu Trinken anbieten. Dabei reicht es völlig, wenn man nachfragt, ob die Handwerker:innen einen Kaffee oder ein Wasser wollen. Bei Jessica selbst kommen zusätzlich auch Schokokekse immer gut an - oder zur Mittagszeit auch gut und gerne mal ein Fleischkäsebrötchen. "Es müssen auch keine Schokokekse sein. Ich freue mich über jede Art von Schokolade!", betont sie lachend. Eigentlich haben die Maler:innen aber auch immer alles dabei, was sie brauchen, gerade was das Essen betrifft. Aber über eine kleine kulinarische Aufmerksamkeit freuen sie sich trotzdem.

Alle guten Dinge sind drei, daher hier noch eine abschließende Empfehlung: Einfach nett sein und die Handwerker:innen sowie ihre Arbeit wertschätzen. Freundliche Auftraggeber sind schon die halbe Miete für einen guten und angenehmen Arbeitstag auf der Baustelle.

Foto: Jessica Friedl Ob Indoor oder Outdoor - umgeben von freundlichen Menschen arbeitet es sich überall gut.

Tipps zur Farbe

Zur richtigen Farbwahl werden Farbkarten verwendet. Hierbei ist es allerdings oft schwierig, die Töne so wahrzunehmen, wie sie später auch auf der Wand wirken. Oftmals erscheinen sie auf der Karte heller. Der Tipp der Malermeisterin dazu: ein weißes Blatt daneben halten.

Beliebte Farben sind in Jessicas Arbeitsumfeld eher gedeckte Töne wie grau, beige oder weiß. Teilweise sind aber auch knalligere Farben gewünscht. "Vielleicht ist die Farbwahl in Städten auch abgefahrener, als bei uns in der Region", schätzt die 24-Jährige. "Und vielleicht bringt unsere Generation dann auch wieder mehr Pinterest-Vibes in die Farbwelt."

Eine beliebte Frage von Kund:innen lautet: "Was finden Sie schön?" Da müsse Jessica dann darauf achten, ihren eigenen Geschmack eher hinten anzustellen und unabhängig zu beraten. "Ich mag es lieber pastelliger, aber ich kann ja nicht jeder Person eine salbeigrüne Wand empfehlen." Neben der Farbberatung kann man sich natürlich auch informieren, was außer Farbe noch infrage kommen kann. Von Putz über Tapete bis zu Rost ist da einiges dabei. Generell wünscht sie sich mehr Mut zur Farbe und zu Mustertapeten bei ihren Auftraggeber:innen.