Mann (66) in Weinheimer Fußgängerzone verstorben

Ein Einsatz in der Fußgängerzone hat am Samstagabend großes Aufsehen erregt. Blaulicht leuchtete die Hauptstraßen aus. Zwischen Juwelier Seiler und dem gegenüberliegenden Kiosk war ein Sichtschutz aufgestellt. Polizei samt Kripo, Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort.

Nachdem das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim am Sonntag noch keine Angaben zu dem Hintergrund des Einsatzes machen konnte, gibt am Montagvormittag der Mannheimer Polizeisprecher Philipp Kiefner Auskunft. Demnach sei die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar am Samstagabend gegen 22 Uhr zu einem medizinischen Notfall alarmiert worden: "Eine Person war in der Fußgängerzone zusammengebrochen", so Kiefner.