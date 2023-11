Leutershausen

Martin-Stöhr-Schule beteiligt sich am "Weihnachtspäckchenkonvoi"

In einer Welt, in der Krisen und Armut oft den Alltag bestimmen, setzt die Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen ein Zeichen der Hoffnung. Mit der Aktion "Weihnachtspäckchenkonvoi" bringen sie ein Stück Weihnachtsfreude zu Kindern und Jugendlichen in Osteuropa.