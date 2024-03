Mathaisemarkt: „Fire to the Rain“ im Festzelt

Der Schriesheimer Mathaisemarkt ist eröffnet! In traditionellem Zeremoniell wurden am Freitagabend im voll besetzten Festzelt die neue Weinkönigin Anna Scheid sowie ihre Prinzessinnen Maren Gadzalli und Emélie Ewald feierlich gekrönt. Bis Sonntag, 10. März, kann nun im Festzelt und in den Straußwirtschaften, auf dem Vergnügungspark und bei einem Dutzend Einzelveranstaltungen kräftig gefeiert werden.