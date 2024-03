Metalldiebe in Viernheim unterwegs

Metalldiebe haben in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen das Gelände einer Firma in der Alfred-Nobel-Straße heimgesucht und sich anschließend Zugang in eine dortige Lagerhalle verschafft. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle sechs Trommeln Kupferdraht und mehrere hundert verzinkte Stahl-Klauen gestohlen.