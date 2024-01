Michel-Halle ist wieder voll nutzbar

Die Notbeleuchtung in der Hans-Michel-Halle steht. Für eine begrenzte Zahl an Veranstaltungen dürfen daher ab sofort wieder bis zu 1400 Personen gleichzeitig in die Halle. Weil diese aber über keine Brandmeldeanlage verfügt, muss bei größeren Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen eine Brandsicherheitswache gestellt werden.