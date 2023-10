Miramar findet es verwunderlich, dass BI wegen Hotel und Parkdeck erst jetzt aktiv wird

Immer wieder hat Miramar-Betreiber Marcus Steinhart in der Vergangenheit betont, dass er mit dem Projekt für ein Parkdeck und Hotel am Waidsee einen Beitrag leisten wolle, um das seit Jahrzehnten ungelöste Problem des Parkens in den angrenzenden Wohngebieten zu lösen und den Standort aufzuwerten. Dabei hatte er zuletzt die IG Waid und die Stadtverwaltung auf seiner Seite; auch die IG Ofling hatte das im September vom Gemeinderat auf den Weg gebrachte Verfahren mitgetragen. Dass jetzt die neue Bürgerinitiative (BI) "Naherholung Waidsee" auf den Plan tritt, die den nach vielen Gesprächen gefundenen Kompromiss mit einem Bürgerbegehren zu Fall bringen will, nehme man zur Kenntnis. „Selbstverständlich haben alle Bürger das Recht, ein Bürgerbegehren anzustreben“, heißt es auf WN-Anfrage seitens des Miramar. Allerdings erwecke die Fragestellung den Eindruck, es gehe nur um Bauprojekte.