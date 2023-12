2410 gültige Unterschriften - das entspricht sieben Prozent aller wahlberechtigten Weinheimer - waren nötig. Am Mittwochnachmittag übergaben die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens, Rainer Herget und Thomas Bosch, zusammen mit weiteren Unterstützern die Listen an den Ersten Bürgermeister der Stadt Weinheim, Andreas Buske. Nach Angaben der Bürgerinitiative (BI), die sich gegen den Bau eines Parkdecks im Süden des Freizeitbades und gegen ein Hotel auf dem vorhandenen Parkplatz im Norden ausspricht, haben 3190 wahlberechtigte Weinheimer das Bürgerbegehren unterschrieben.

Es waren mehrere Umschläge, die von einer weihnachtlichen Schleife zusammengehalten wurden. Gewissermaßen als "Geschenk" verpackt. Was bei den Mitstreitern der BI für strahlende Gesichter sorgte, dürfte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just weniger freuen. Er befürwortet das Miramar-Projekt, um die Verkehrs- und Parkplatzprobleme rund um den Waidsee und die angrenzenden Wohngebiete Waid und Ofling zu entschärfen.

Wie geht's nun weiter?

Fristen eingehalten

Auch hinsichtlich der Frist ist die BI mit der Übergabe am Mittwoch auf der sicheren Seite. Der Gemeinderatsbeschluss liegt exakt drei Monate zurück. Nach Auffassung der Stadtverwaltung hätte die BI sogar noch zwei Tage mehr Zeit gehabt, bis zum 22. Dezember - an diesem Tag erschien in der gedruckten Zeitung der Bericht über die Sitzung. Bis zum 22. Dezember will die BI vorsorglich weitere Listen im Rathaus nachreichen. Denn die Erfahrung beim Bürgerbegehren "Hintere Mult" hat gezeigt, dass rund zehn Prozent der Unterschriften ungültig sein könnten, weil die Unterzeichner entweder zu jung sind, nicht in Weinheim wohnen oder die handschriftlichen Angaben schlicht unleserlich sind. Bei 3190 Unterschriften, die schon jetzt abgegeben worden sind, muss sich die BI aber wohl in dieser Hinsicht auch keine Sorgen machen.