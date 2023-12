Miramar-Projekt: IG Ofling nicht dagegen, aber auch nicht dafür

Parkdeck rückt näher an die Ofling heran

Im ersten Entwurf war das Parkdeck auf der Fläche südlich des Freizeitbades in Ost-West-Richtung direkt an der Waidallee eingeplant. Nun will das Miramar – wie berichtet – das Parkdeck um 90 Grad drehen und nach Osten versetzen. Statt 5500 Quadratmeter würden für die neue Lösung nur 5100 Quadratmeter benötigt. Damit würde das Parkdeck zwar näher an die Ofling heranrücken. Aber der vom Miramar beauftragte Architekt Constantin Görtz verwies kürzlich auf ein Lärmgutachten, wonach die Grenzwerte (50 dB/A tagsüber und 40 dB/A nachts ) eingehalten werden könnten. Außerdem wurde vom Miramar zugesagt, einen Lärmschutzwall sowie Freizeitflächen zu schaffen.