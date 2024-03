Mit Drogen gehandelt? 52-jähriger in Untersuchungshaft

Am 11.03.2024 soll um kurz nach 7 Uhr ein 52-Jähriger in seiner Wohnung in der Rennewartstraße in Schriesheim unsachgemäß mit Pyrotechnik hantiert haben, wodurch es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung kam. Im Rahmen der Ermittlungen wurden in der Wohnung des 52-Jährigen fast ein Kilogramm Amphetamin, rund 20 Gramm Kokain, über 800 Gramm Marihuana und mehrere Dutzend Cannabispflanzen aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass die Betäubungsmittel zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt waren. Darüber hinaus konnten in der gesamten Wohnung des Mannes verteilt diverse Waffen und gefährliche Gegenstände festgestellt werden. Darunter befanden sich mehrere Schusswaffen, Messer sowie ein selbstgebautes Schwert.