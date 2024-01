Mit Kettensäge zu Maus und Grüffelo

Der Grüffelo Pfad in Weinheim zieht viele Besucher an. Wie man aus der Geschichte des Grüffelo weiß, ist der große Wald voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man sich einen erfinden. Wie die kleine Maus, die jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo droht. Dabei gibt es den Grüffelo gar nicht. Oder doch? Wen es auf jeden Fall gibt, ist die Freiwillige Feuerwehr Weinheim und die kam der Maus aus der Grüffelo Geschichte am Montagnachmittag auf dem Grüffelo Pfad (Neuer Burgweg) zur Hilfe. Der Gemeindevollzugsdienst forderte die Einsatzkräfte an, da ein Baum drohte auf den Weg zu stürzen. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahr mit der Kettensäge und machte den Weg für zur Burgruine Windeck wieder frei. Warum der Baum in Schräglage geriet, ist unbekannt.