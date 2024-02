Mit Licht und Ton verzaubert Florian Tomuschat die Bühnen

Für Florian Tomuschat begann alles mit einer Discokugel. Der Veranstaltungstechniker ist seit zehn Jahren Geschäftsführer seiner eigenen Firma „ et-events “, die Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte und Comedyshows deutschlandweit mit Licht, Ton und DJ-Vermittlung versorgt. Für den 29-Jährigen ist das allerdings nur „sein teures Hobby“, hauptberuflich ist er als Schwimmmeister in Heidelberg tätig.

Schon früh wusste Tomuschat, was „seine Welt“ ist. Als kleiner Junge half er zusammen mit seinen Eltern beim Abbau des Großsachsener Rosenmontagsballs. Dort entdeckter er zufällig die Technikanlagen, über die an der Veranstaltung die Musik lief – und probierte sich freudig daran aus. „Gleich am nächsten Tag habe ich mit meinem Vater eine Discokugel gekauft“, sagt der 29-Jährige.