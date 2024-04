Mit Verspätungen ist zu rechnen

Am kommenden Montag, 15. April, beginnt die Sanierung der B 3 zwischen dem nördlichen Ortsausgang in Sulzbach und dem Kreisverkehr südlich von Laudenbach. Die 2,5 Kilometer lange Strecke soll in fünf Etappen bis voraussichtlich Mitte Juni saniert werden. Die erste Bauphase betrifft den Abschnitt von der Kreuzung B 3 / Andersenstraße / Gartenstraße in Sulzbach bis zur Kreuzung B 3 / Berlingweg / Goethestraße in Hemsbach. Die Strecke ist vom 15. bis voraussichtlich 26. April voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Kreisverbindungsstraße umgeleitet. Betroffen ist davon auch der Busverkehr. Die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) teilt dazu folgende Änderungen mit: