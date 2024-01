Nach 100 Tagen: In welche Turbulenzen Andreas Buske schon geraten ist

Das „Onboarding“ ist nach 100 Tagen abgeschlossen. Jetzt kann Andreas Buske, der die Geschäfte des Ersten Bürgermeisters in Weinheim im Oktober übernommen hat, richtig Gas geben. Abheben nicht, dazu ist der ehemalige Leiter der Geschäftseinheit Immobilien Airport City beim Flughafen München zu bescheiden. Doch zunächst einmal ist er gut in seinem neuen Amt gelandet. Auch wenn sich so manche Entscheidung in der Verwaltung länger zieht als in der Privatwirtschaft. Da kommt ihm seine unkonventionelle Art zugute. „Um die Ecke denken“, nennt es der 47-Jährige. Und meint damit einen kreativen Umgang mit Problemen.

Wie zum Beispiel der provisorische Hochwasserschutz in der Ofling. Angesichts eines über Jahre dauernden Genehmigungsverfahren, um das Gebiet vor einem Jahrhunderthochwasser zu schützen, ließ er den Landgraben kurzerhand mit 400 Sandsäcke bestücken. Das nennt man eine pragmatische Lösung, die zwar nicht von Dauer sein kann, aber den Macher auszeichnet, der Buske sein will. „Machen ist wie wollen, nur krasser“, sagt er.

Foto: Thomas Rittelmann Die Stadtgeschicke hat Andreas Buske von seinem Schreibtisch aus im Blick.

Ausbremsen lässt sich der Schnelldenker und Schnellsprecher nicht. Weil sich Normen und Verordnungen ständig ändern, ließ er eine Software anschaffen, die entsprechende Informationen für die Mitarbeiter in der Verwaltung filtert. „Eine immense Arbeitserleichterung!“, ist sich der Bürgermeister sicher.

Gangart hat sich beschleunigt

Durch seine Erfahrungen in der freien Wirtschaft gelingt es ihm, den Blick von außen auf die Abläufe in der Stadtverwaltung zu richten. Buske: „In der Wirtschaft ist man immer gezwungen, effizient zu arbeiten, und ständig auf der Suche nach besseren Lösungen.“ Und das soll jetzt auch in der Stadtverwaltung laufen. „Die Gangart hat sich beschleunigt, seit Andreas Buske Bürgermeister ist“, weiß Weinheims Pressesprecher Roland Kern und fügt hinzu: „Den Mut zur schnelleren Umsetzung findet die Mehrzahl unserer Mitarbeiter gut.“

Dass die Mitarbeiter hinter ihm stehen, dass ein vertrauensvolles Arbeitsklima herrscht, ist Buske besonders wichtig. Nur so kann eine optimale Arbeitskoordination aussehen. Workshops mit den Abteilungsleitern organisiert er „offside“, also nicht nur in den eigenen Besprechungszimmern, sondern auch mal in der Stadtbibliothek.

Vernetzung zwischen den Ämtern

Ziel ist dabei immer die Projektentwicklung zusammen mit allen betroffenen Ämtern. Wie zum Beispiel bei der Entwicklung des Sepp-Herberger-Stadions, damit das Grünflächenamt, das Amt für Bildung und Sport und das Hochbauamt gut zusammenarbeiten können. Buske: „Diese Vernetzung zwischen den einzelnen Ämtern ist sehr wichtig.“

Er lobt die bisher gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kollegen und Amtsleitern, mit Oberbürgermeister Manuel Just, aber auch mit den Fraktionen des Gemeinderates. „Selbst die Grünen, die ja eine eigene Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters hatten, haben mich toll aufgenommen und mir einen Vertrauensvorschuss gegeben“, freut sich der Bürgermeister im Sinne der Sache. Buske: „Es ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen, um Weinheims als lebens- und liebenswerte Stadt zu erhalten.“ Und für die will er sich mit aller Kraft einsetzen. „Eine sinnstiftende Aufgabe“ hat er sich ausgesucht, und eine „arbeitsintensive“. In den ersten Monaten war er viel unterwegs – in den Ämtern, bei Veranstaltungen und bei den Menschen. Immer mit dem Anspruch, Transparenz zu schaffen, die Bürger mit ins Boot zu holen, die Potenzial einer engagierten Einwohnerschaft auszuschöpfen.

Persönliches Highlight

Dazu passt sein persönliches Highlight der bisherigen Amtszeit: die Demo gegen rechts von „Weinheim bleibt bunt“ am Wochenende. Buske: „1000 Bürger auf der Straße – Gänsehaut!“

Gab es auch schon Turbulenzen? Da fällt ihm wie aus der Pistole geschossen die Gestaltungssatzung ein. Eigentlich hatte der Bürgermeister darauf pochen wollen, dass die Schaufenster im Stadtgebiet nicht großflächig zugeklebt werden dürfen, doch dann musste er einräumen, dass das Schaufenster des Bürgerbüros auch nicht den Regeln entspricht. Oder die Diskussion um ein neues Feuerwehrauto im Gemeinderat. „Ich war überrascht, dass da so viele Emotionen im Spiel sind. Das habe ich unterschätzt.“

Dialog statt Kompromisslosigkeit

Eine Stadt tickt eben anders als ein Flughafen, das ist sicher. Und die Herausforderungen sind vielfältiger angesichts einer Gesellschaft, die immer kompromissloser wird. Buske sieht sich konfrontiert mit einseitigen Interessen von Menschen. Gleichzeitig weiß er: „Das Leben ist nicht nur schwarz und weiß, und die Themen, die eine Stadtgesellschaft beschäftigen, sind komplex.“

Deshalb setzt er auf den Dialog, um die Kompromissbereitschaft herauszukitzeln. Und auf „Klarheit und Wahrheit“, ohne die ein konstruktives Miteinander nicht gelingen kann.