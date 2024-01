Nach schwerer Brandstiftung in Heidelberg: 37-Jährige in Psychiatrie

Wie die Polizei Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Donnerstag mitteilt, steht die Frau im Verdacht, am Mittwoch gegen 1.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise den Speicher eines Mehrfamilienhauses in Heidelberg-Pfaffengrund in Brand gesetzt zu haben. Der komplette Dachstuhl geriet in Flammen und wurde in der Folge stark beschädigt. Auch auf zwei benachbarte Gebäude ging das Feuer über, der Brand konnte jedoch gelöscht werden, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten. Von allen drei Gebäuden wurden die Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert. Derzeit ist das betroffene Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar. Der Schaden beträgt nach aktuellen Schätzungen etwa 200 000 Euro.