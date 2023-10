Auto überschlägt sich auf der L 596

Update: Am Dienstag fuhr um kurz nach 15:30 Uhr ein 23-Jähriger mit einem BMW von Heiligkreuz auf der L 596 in Richtung Großsachsen. Aufgrund einer nicht den Straßenverhältnissen angepassten Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Fahrbahn abkam, gegen einen Felsen prallte und sich in der Folge überschlug. Der BMW kam auf dem Dach liegend mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 21-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn aufwändig gereinigt werden, weshalb die L 596 zwischen Großsachsen und der Abfahrt Heiligkreuz bis kurz nach 18 Uhr gesperrt war.