Nahverkehr: Manche Firmen spendieren das Job-Ticket komplett

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wird auch im kommenden Jahr seinen Kunden ein Deutschland-Ticket anbieten. Das ist indessen keine Selbstverständlichkeit. Denn in der Satzung über einen einheitlichen Verbundtarif des VRN steht explizit drin, dass das deutschlandweit gültige Ticket nur dann angeboten werden darf, wenn die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen vollständig vom Bund und den Ländern getragen werden. Auch wenn noch nicht hundertprozentig klar ist, wer am Ende die absehbaren Mehrkosten tragen wird: „Der VRN geht von einer vollständigen Finanzierung aus“, sagte VRN-Geschäftsführer Michael Winnes in der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN). Deshalb werde man das Ticket auch weiterhin anbieten.