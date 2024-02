Netto in Sulzbach: Bauträger meldet Insolvenz an

Die Gründe

Geschäftsführer Mohamed Younis erklärt die Gründe: „Die notwendige Sanierung ist Folge der kritischen Marktentwicklung mit gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten, der Zurückhaltung bei der Vergabe von Darlehen und der gleichzeitig gesunkenen Nachfrage und Bewertung von Objekten bei potenziellen Käufern. Zudem stocke der Verkauf eines „großen Projektportfolios“ mit einer „namhaften Fondsgesellschaft“. „Das hat im Unternehmen zu wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, auf die wir nun reagieren. Wir werden uns so an die neuen Marktbedingungen anpassen“, meint der Geschäftsführer.

Hoffnung auf neuen Investor

Hoffnung wird in einen neuen Investor gesetzt. Mit einem Geldgeber seien entsprechende Gespräche bereits „weit fortgeschritten“. Und was bedeutet das für den Netto-Bau in Sulzbach? Grundsätzlich betont Schoofs Immobilien, dass der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiterlaufe. Laufende Bauprojekte, so das Ziel, sollen fertiggestellt werden. Gespräche hierzu würde das Unternehmen zeitnah aufnehmen. Doch auch wenn der insolvente Betrieb in Sulzbach weiterbaut, ist die zeitliche Dimension noch nicht absehbar. Zumindest konnte Sprecherin Doreen Vasicek im vergangenen Monat noch keinen genauen Zeitpunkt benennen.