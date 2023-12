Neue Feuerwehr-Fahrzeuge für Schriesheim

Die Stadt bekommt zwei neue Feuerwehr-Fahrzeuge. In der Kernstadt wird damit ein 32 Jahre altes Tanklöschfahrzeug ersetzt. Für die Neuanschaffung sind rund 600 000 Euro geplant. In Altenbach ist das TLF 8/18 sogar 36 Jahre alt und soll jetzt auch von einem modernen TLF 2000 abgelöst werden, das rund 300 000 Euro kosten wird. Zuschüsse müssen nun beantragt werden.

Der Gemeinderat bewilligte vergangene Woche einstimmig die Ersatzbeschaffung für die alten Wagen, die auch der Feuerwehrbedarfsplan 2019 bis 2029 dringend einfordert. Das mehr als 100 Seiten dicke Papier mahnt unter anderem auch Neubauten der Wachen in Schriesheim und Altenbach sowie eine Sanierung der Räumlichkeiten in Ursenbach in den kommenden Jahren an.