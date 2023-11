Neue Pläne für den "Grünen Baum": Abgespeckter Betrieb ab Februar

Die Platane vor dem „Grünen Baum“ in Buchklingen ist ein Prachtexemplar. Längst können Katharina und Bernd Arnold auch gemeinsam nicht mehr um den dicken Stamm greifen. Kein Wunder, denn der Baum wurde bereits 1880 gepflanzt und wächst seitdem ohne Unterlass. Im Sommer beschattet er den Biergarten vor der Gaststätte, zu deren Eröffnung er einst gepflanzt wurde. Nach Adam Riese sind es nun also 143 Jahre Tradition, auf die das Gasthaus zurückblickt; ein Familienunternehmen, das mittlerweile in vierter Generation geführt wird. Doch nicht mehr lange: Auf das abendliche Bier zum Kochkässchnitzel müssen die Gäste, die von weit her in die Idylle Buchklingens reisen, ab kommender Woche verzichten. Der „Grüne Baum“ schließt. Das Pächterehepaar muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten, keines der vier Kinder wird in die Fußstapfen der Eltern treten. Doch so ganz geht man nicht.

Katharina und Bernd Arnold sitzen am Stammtisch ihres Lokals. Rundherum sind die Stühle hochgestellt. Es ist Ruhetag. Bernd Arnold hat einen Stapel Zettel vor sich liegen, auf denen er sorgfältig Daten und Anekdoten notiert hat, denn bei einer so langen Tradition geht sonst leicht etwas verloren.

Schlaganfall im Jahr 2000

Mit dem „Grünen Baum“ stirbt in weiteres Gasthaus im Odenwald. Woran liegt es? Bernd Arnold geht am 1. Dezember in den Ruhestand, er ist gesundheitlich gezeichnet. Für seine Frau steht das Einsetzen des zweiten Cochlea-Implantates an, sie ist mittlerweile ganz ertaubt. Beide spüren die viele Arbeit in den Knochen – an den Wochenenden waren es regelmäßig zwölf bis 14 Stunden täglich, die sie in der Küche standen. Wenn die letzten Gäste gegangen waren, dann war er oft bis nachts um drei damit beschäftigt, alles für den kommenden Tag vorzubereiten. „Wir haben überhaupt keine gemeinsame Zeit mehr gehabt. Das ist jahrzehntelang auf der Strecke geblieben“, erklären die beiden. Und die Gesundheit hat bei der vielen Arbeit auch gelitten. Im Jahr 2000 hatte Bernd Arnold einen Schlaganfall, „ich möchte nicht bis zum Umfallen arbeiten“, sagt er.

Im Jahr 2000 war Katharina schwanger mit dem jüngsten der drei gemeinsamen Kinder. Katharina und Bernd lernten sich 1989 kennen. Damals war sie noch Porzellanmalerin in Dresden. 1992 zog sie nach Buchklingen, im Jahr drauf wurde geheiratet. „Sie hat sich schnell in die Arbeit eingefunden“, ist der Gastwirt sichtlich stolz auf seine Frau. Hat sie den Schritt bereut? Sie lacht: „Ganz so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt. Da war das Kinder-Erziehen einfacher.“ Die beiden sind ein tolles Team, voller Wärme und Herzlichkeit, das spürt man schnell im Gespräch.

Die Familie hält zusammen

Nach dem Schlaganfall fiel Bernd Arnold drei Monate ganz aus. Ohne die Mithilfe der Familie hätte sie es damals nicht geschafft, blickt Gattin Katharina zurück. Wie denn auch mit einem Säugling und zwei Kleinkindern? Die Kinder gehen mittlerweile ihre eigenen Wege: Bernd Arnolds Tochter Franziska (43 Jahre) aus erster Ehe arbeitet in der mobilen Altenpflege, die älteste gemeinsame Tochter, Diana (28), ist Erzieherin, Sohn David (26) studiert Bauingenieurwesen und der jüngste Sohn Lukas (23) ist Elektriker und macht derzeit seinen Meister. „Wir haben immer zu unseren Kindern gesagt, ihr könnt euer Ding machen“, so die Arnolds.

Ein „Zoo“ hinter dem Haus

Hinter dem Haus grunzt es laut. Hier lebt der „Zoo“ der Familie. Nach und nach wurden es mehr Tiere, erst kamen die Esel, dann brachte der Sohn Ziegen von einem Praktikum mit nach Hause und schließlich zogen die Mini-Schweine ein. Bei der Versorgung der Tiere hilft Tochter Franziska maßgeblich mit. Wie schon immer: Die Familie zieht an einem Strang.

Wie es im Grünen Baum weitergeht

Und wie geht es jetzt eigentlich im Grünen Baum weiter? Es war die Idee einer Bedienung, den „Grünen Baum“ in einer abgespeckten Version noch ein bisschen weiterzuführen, sagen die Arnolds. Ab dem 3. Februar 2023 ist der „Grüne Baum“ an den Samstagen und Sonntagen zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet. Es gibt ein Buffet mit Frühstück und kleinen warmen Speisen. Gäste werden gebeten, sich vorher anzumelden – auch für das kommende und letzte Wochenende.