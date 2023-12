Neue Schulleiterin in Oberflockenbach begrüßt

Ob da der Nikolaus seine Finger im Spiel hatte? Fest steht jedenfalls, dass die neue Rektorin der Theodor-Heuss-Grundschule in Oberflockenbach ausgerechnet am 6. Dezember, dem Nikolaustag, ihren Dienst angetreten hat. Sie heißt Michaela von Wedelstädt und hat vorher als Konrektorin an einer Grundschule in Heidelberg gearbeitet. "Ich freue mich, dass ich das Amt der Rektorin an dieser Grundschule übernehmen darf und auf die gute Zusammenarbeit mit allen, die an der Schulgemeinschaft beteiligt sind", so von Wedelstädt. Schulrätin Esther Richter von der Schulaufsicht des Schulamtes Mannheim ernannte vor dem Kollegium Michaela von Wedelstädt zur Rektorin und überreichte ihr die Urkunde.