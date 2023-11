Neuer Belag für Metalltreppe zum Dürreplatz wird richtig teuer

Weinheims Erster Bürgermeister Andreas Buske überbrachte die schlechte Nachricht am Mittwoch am Ende der Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS): Bei der Metalltreppe von der Grundelbachstraße zum Dürreplatz muss der Belag der Treppenstufen erneuert werden. Und das wird richtig teuer: Man rechne derzeit mit Kosten in Höhe von 180 000 bis 200 000 Euro.