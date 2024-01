Neuer Gemeinderat wird neue Mitglieder haben

Eines scheint jetzt schon festzustehen: Dem Laudenbacher Gemeinderat wird nach seiner Neuwahl am 9. Juni eine Reihe neuer Personen angehören. Bei der CDU will der langjährige Gemeinderat Oliver Kohl nicht mehr kandidieren; auch Kai-Enno Dewald wird nach Aussage des CDU-Ortsvereinsvorsitzenden Jörg Werner nicht mehr auf dem Stimmzettel stehen. Bei den Grünen tritt Gerhard Stein nicht mehr an. Auch bei der SPD wird es wohl Wechsel geben, wie Ortsvereinsvorsitzende Vanessa Bausch andeutet, ohne allerdings zum jetzigen Zeitpunkt schon Ross und Reiter zu nennen. Und dann ist da noch die große Unbekannte AfD, von der aktuell nicht bekannt ist, ob sie kandidieren wird.