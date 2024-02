Neuer Sprecher des Laudenbacher Jugendgemeinderates

Der Jugendgemeinderat hat ein neues Gesicht an seiner Spitze: Konstantin Bänsch ist neue Sprecher der Laudenbacher Jugendvertretung. Mit seiner Wahl beendeten die Jugendlichen jetzt ein kleines Vakuum an vorderster Front. Das war entstanden, nachdem das Gremium in den zwei Sitzungen, die nach den Neuwahlen im Sommer stattgefunden haben, keinn Vorsitzender gefunden hatte.