Neuer umweltschonender Smart für Sozialstation Weinheim

Fokus der Stiftung auf Bildung

Seit sieben Jahren gibt es die RJK Stiftung. Eigentlich liegt ihr Fokus auf der Unterstützung von bedürftigen Kindern, insbesondere deren schulischer Ausbildung. Beispielsweise versorgen Ruth und Jochen Kaiser Kinder und Jugendliche in indischen Fischerdörfern mit Schuluniformen und -büchern. Außerdem finanzieren sie einer jungen Frau in Indien ihr Medizinstudium. „Sie ist sehr ehrgeizig und wird voraussichtlich nächstes Jahr ihren Abschluss machen“, erzählte Ruth Kaiser. Auch in der Region ist die Stiftung aktiv und unterstützt die Kinderbibliothek in der Kinderklinik Heidelberg und die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) in Leutershausen . Ebenso ist den Kaisers die Jugendarbeit wichtig: für die Jugendfeuerwehr in Heiligkreuzsteinach wollen sie ein Großzelt spenden. Zusätzlich sind Ruth und Jochen Kaiser auch in der Flüchtlingshilfe tätig. Mittlerweile hat sich deren Wirkungsbereich ausgeweitet. „Wir wollen im Hinblick auf die drohenden Folgen des Klimawandels auch nachhaltige Projekte unterstützen. Dass die Sozialstation auf umweltfreundlichere E-Fahrzeuge gewechselt hat, ist prämierungswürdig“, sagte Jochen Kaiser. „Ebenso bedeutend ist aber auch das soziale Engagement dieses Vereins und ihrer Mitarbeiter für die Altenpflege.“