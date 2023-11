Neuer Verein setzt sich für Menschen mit Essstörungen ein

„Unser Wunsch ist es, dass die Nöte und Ängste von Menschen mit Essstörungen wahr- und ernst genommen werden. Dass unsere Gesellschaft sensibilisiert wird, dass junge Menschen, Erziehende, Ärzte und Vereine breiter informiert sind. Dass das Verständnis für Menschen mit dieser Krankheit – und damit auch die Erkenntnis über die Krankheit selbst – wächst. Dafür machen wir uns stark und klären auf“, erläutert Petra Zimmer. Sie ist eine der Initiatorinnen des Mitte 2020 gegründeten Netzwerkes gegen Essstörungen. Über eineinhalb Jahre danach ist nun „Hungrige Herzen e.V.“ als gemeinnütziger Verein eingetragen.

Das Bedürfnis, sich zu einem Netzwerk zusammenzuschließen, hatten sowohl Petra Zimmer als auch Katrin Kadel aus eigener Betroffenheit. Beide Familien haben ihre Töchter auf ihrem langen Weg begleitet und hätten sich mehr Wissen und Unterstützung gewünscht. Während Henrike Zimmer und ihre Familie den Kampf gegen die Krankheit verloren haben – die junge Frau starb mit 23 Jahren, konnte Judith Kadel die Magersucht überwinden und ist heute gesund.

Der Verein „Hungrige Herzen" Kontakt über Petra Zimmer, Heckenpfad 7, 69469 Weinheim, 06201/58309

über Petra Zimmer, Heckenpfad 7, 69469 Weinheim, 06201/58309 Mail: info@hungrige-herzen.de, www.hungrige-herzen.de

info@hungrige-herzen.de, www.hungrige-herzen.de Vorstand: Nils Zimmer (1. Vorsitzender), Gerd Zimmer (Stellverterter), Katrin Kadel (Kassenwartin), Marie Antoinette Mayer (Schriftführerin).

Gespräche haben geholfen

„Über mehr als sechs Jahre haben wir viele belastende, aber auch ermutigende Erfahrungen gemacht. Geholfen hat uns vor allem das interessierte Zuhören und die Gespräche mit Familie, Freunden, Lehrern und Therapeuten, das möchte ich in diesem Verein gerne weitergeben“, berichtet Kadel. Sie hat die Aufgabe der Kassenwartin in dem Verein übernommen

Inzwischen haben die Initiatorinnen einige Menschen rund um das Thema Essstörungen begleitet und unabhängig von Institutionen das weitergegeben, was sie inzwischen wissen und in ihrer schwierigen Situation gerne gewusst hätten. „Dabei geht es nicht um Therapie oder medizinische Hilfe“, betont Zimmer. „Wir bieten vielmehr einen sicheren und vertraulichen Rahmen, in dem alles angesprochen werden darf.“

Vielfältige Kontaktmöglichkeiten

Der Kontakt zu Betroffenen oder Angehörigen reicht von einem Telefonat, bis hin zu einer Betreuung über einen langen Zeitraum hinweg, gibt Kadel ihre Erfahrung wieder. Vielen nahestehenden Personen fällt es nach den Erfahrungen der Gründerinnen schwer, sich die eigene Krankheit oder die, eines Familienangehörigen einzugestehen. Sie berichten, dass sich Angehörige, Freundinnen und Freunde hilflos fühlen und in die Verzweiflung getrieben würden. „Schuldgefühle und Ohnmacht sind schwere und belastende Gefühle, die auch die Angehörigen begleiten. Diese Belastung können sie bei und abwerfen“, bietet Zimmer an. „Wir hoffen Mut und Zuversicht geben zu können, da wir die Situation nur zu gut versehen.“

Kontakt zu Betroffenen

Inzwischen kommen auf sie oder Katrin Kadel etwa einmal wöchentlich Betroffene zu. „Oft ist es nur ein Telefonat, es kann aber auch ein Spaziergang sein oder ein Treffen im häuslichen Umfeld. Dabei, und das betonen beide Frauen, geht es nicht um medizinischen oder therapeutischen Rat. „Wir zeigen lediglich Wege auf, die Familien gehen können, um diese Krankheit besser zu bewältigen oder den Zugang zu sich selbst zu finden, etwa über eine Familienaufstellung, mit Energiearbeit, Klangyoga oder Gestalttherapie. Möglicherweise hätten sie uns damals auch helfen können“, führt Kadel Ansatzpunkte auf.

Auch Henrikes Bruder Nils Zimmer musste den endlosen Leidensweg seiner Schwester sowie den Eltern und rückblickend auch seinen eigenen miterleben. „Nach ihrem Tod habe ich begonnen, mich mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen und möchte mit meinem Engagement Menschen mit Essstörungen und Angehörige auf ihrem Leidensweg begleiten“, berichtet er. Im Verein hat er die Aufgabe des 1. Vorsitzenden übernommen. Sein Vater ist sein Stellvertreter.

Zuhören ohne zu bewerten

„Manchmal ist das Leben federleicht, und manchmal bleischwer und das in jedem Lebensalter. Diesen Spagat auszuhalten, fand ich in meiner Jugend besonders schwierig“, berichtet Marie Antoinette Mayer, Sozialpädagogin und ehemalige Schulsozialarbeiterin. Gerade für junge Menschen reicht es manchmal, „wenn da jemand ist, der zuhört, nicht bewertet, keine Ratschläge gibt, sondern einfach nur da ist, während man sich selbst sucht oder versucht, sich zu verstehen. Das ist mein Anliegen und mein Angebot“, führt sie aus. Für sie ist es wichtig, mit dem Verein, in dem sie das Amt der Schriftführerin ausübt, einen Raum zu geben, in dem der Mensch gehört, respektiert und vor allem nicht beurteilt wird.

Mit zu den Gründerinnen des Vereins zählt auch Sabine Mayser, unter anderem energetischer beziehungsweise systemischer Coach sowie Achtsamkeitstrainerin. Auch sie weiß aus ihrer langjährigen Praxis, wie wichtig es ist, einfach nur zuzuhören, zu verstehen, ohne erklären zu müssen und helfen zu können. „Diese Erfahrung gebe ich gerne über den Verein an Betroffene und Angehörige weiter “, sagt sie.

Kooperationen mit Schulen

Um eine möglichst breite Basis des Engagements zu schaffen, hat der Verein bereits Kooperationen u.a. mit Schulen aufgebaut, so mit der Karl-Kübel Schule in Bensheim. Dort führen Mitglieder des Vereins offene Gespräche mit angehenden Pflegefachkräften zum Thema Essstörung. „Der Austausch bringt viel Sicherheit für den Umgang mit den Betroffenen im Klinikalltag“, bestätigt Zimmer.

In der Montessori Schule in Heidelberg gestaltet sie wöchentlich Yogaunterricht für die Schülerinnen und Schüler. Hier stehen Körperwahrnehmung und das Zulassen und Verbalisieren von Gefühlen im Fokus. Über Atemübungen kommen die Teilnehmer in einen guten Kontakt zu sich, die kind- und jugendgerechte Vermittlung der Yogaphilosophie bereichern die Stunden und sind Basis für eine gute Selbstwahrnehmung.

Vernetzung mit weiteren Partnern

Weitere Angebote für Kooperationen sind bereits auf der Seite des Kultusministeriums für Schule und Sport Baden-Württemberg „Lernen mit Rückenwind“ zu finden. „Hungrige Herzen“ ist zudem seit 2022 Mitglied in der „Kommunalen Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar/Netzwerk Essstörungen“.

In diesem Gremium arbeitet der Verein mit anderen Akteuren zum Thema Essstörungen effektiv zusammen. Für 2024 ist ein Fachtag geplant, bei dem der Schwerpunkt darauf liegt, Anschlussunterbringungen für Betroffene in Form von Wohngruppen zu initiieren, da es davon in der Region keine gäbe, die ausschließlich für Menschen mit Essstörungen sind, berichtet Mayer. „Der Vorteil einer Wohngruppe liegt darin, dass Betroffene etwa nach einem Klinikaufenthalt nicht in das alte ‚System‘ wie die Familie zurückgehen, sondern die Chance bekommen, in einem neuen System mit professioneller Unterstützung betreut zu werden“, ergänzt Petra Zimmer.

Eine Vernetzung unter anderem mit Ämtern im Rhein-Neckar-Kreis, der Suchtberatung oder dem Frauen-Gesundheitszentrum Heidelberg besteht bereits. Auch mit Therapeuten in der Region sowie mit gleichgesinnten Organisationen, unter anderem in Österreich, besteht ein reger Austausch.

„Wir zielen darauf ab, mit weiteren Organisationen zusammenzuarbeiten. Daher sind Unterstützerinnen oder Unterstützer, die ihre vielfältigen Fähigkeiten für unsere Vereinsarbeit einbringen möchten, jederzeit willkommen“, sagt Kadel abschließend.