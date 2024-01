Neues Rätsel für den Sommertagszug gesucht

Im Weinheimer Kulturbüro haben schon vor Weihnachten die Vorbereitungen auf den Sommertagszug begonnen. Er wird wie immer am Sonntag Laetare stattfinden, das ist im Jahr 2024 der 10. März. Diesmal wird ein neues Sommertagsrätsel benötigt. Thema sollte der Sommertagszug oder grundsätzlich der Frühling sein, am besten in Reimform – aber nicht zwingend.