Neues Spielgerät für Sulzbacher Spielplatz

Thomas Keil, Landschaftsgärtnermeister der städtischen Grünflächenabteilung, begleitete die Planung und den Einbau sehr eng und freute sich über ein großartiges Angebot für die Kinder aus Sulzbach-West – aber auch aus ganz Weinheim und von außerhalb. Denn der Spielplatz „Burgenblick“ im Westen von Sulzbach dürfte einer der spannendsten an der ganzen Bergstraße sein. Er ist fast so groß wie ein Fußballfeld, hat Ruhebänke und Picknickplätze unter alten Bäumen und sogar eine Seilbahn. Er liegt geschützt zwischen privaten Gärten, und die nächste viel befahrene Straße ist weit weg.

„Sehr attraktiv für Familien, hier kann man einen ganzen Tag verbringen“, findet Thomas Keil, der alle städtischen Spielplätze wie seine Westentasche kennt. Und nun der große Koloss, auf dem Kinder eine ganze Palette an Dingen tun können: klettern, rutschen, hüpfen, balancieren und sonst noch alles, was Spaß macht. Mit dem „Burgenblick“ in Sulzbach hat die Grünflächenabteilung jetzt rechtzeitig zum Jahresende das dritte große Spielplatzprojekt in den Weinheimer Ortsteilen abgeschlossen. Auch die Kinder in Lützelsachsen und in Oberflockenbach haben dieses Jahr ihre Plätze schön aufgemöbelt bekommen.