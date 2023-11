Nicht mit dem Auto: Wie Bundeskanzler Scholz nach Weinheim anreiste

Dr. Mohsen Sohi, Vorstandsvorsitzender von Freudenberg, im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Donnerstag (2. November) die Konzernzentrale in Weinheim besuchte.

Zweiter Stopp war um 13.40 Uhr das Bildungszentrum, wo die Azubis dem Kanzler einige Fragen stellen durften. Es folgte ein kurzer Rundgang durch die Produktion von Gasdiffusionslagen (beschichteten Vliesstoffen), die in Brennstoffzellen zum Einsatz kommen. Ganz zum Schluss gab es um 14.45 Uhr den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Weinheim und ein zweiminütiges Gespräch mit Oberbürgermeister Manuel Just.

Am Abend "Kanzlergespräch" in Mannheim

Anschließend reiste der Bundeskanzler direkt weiter nach Mannheim. Dort ist am Nachmittag die Besichtigung des Familienunternehmens Suntat geplant, das seit über 30 Jahren mit türkisch-mediterranen Lebensmitteln handelt. Am Donnerstagabend findet dann in Mannheim das nächste „Kanzlergespräch“ mit Bürgern statt. Diese Veranstaltungsreihe führt Olaf Scholz in alle 16 Bundesländer. Baden-Württemberg ist die elfte Station.