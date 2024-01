niewiederistjetzt: Anti-Rassismus-Demo am Samstag in Weinheim

Nie wieder ist jetzt: Unter diesem Motto und im Internet unter diesem Hashtag gehen in diesen Tagen in Deutschland Tausende von Menschen auf die Straßen. Die nach einem Geheimtreffen in Potsdam öffentlich gewordenen Gedanken der AfD einer Massen-Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund haben die Bevölkerung aufgerüttelt. Das Motto verweist darauf, dass solche menschenverachtenden Gedankenspiele auch vor der NSDAP-Machtübernahme in den 20er- und 30er-Jahren bekannt waren – allerdings ohne eine breite gesellschaftliche Gegenbewegung. So etwas dürfe aber nicht mehr passieren, fordern die Akteure und Politiker, daher: #niewiederistjetzt.