Notfallplan für den Kassenärztlichen Notdienst

Die Nachricht geht überregional gerade durch alle Medien. Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundessozialgerichts schlagen die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Alarm. Sie sehen das bisherige System des Kassenärztlichen Notdienstes, der außerhalb der Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte erste Anlaufstelle für Patienten mit akuten Beschwerden ist, in Gefahr. Bei der KV Baden-Württemberg ist offiziell ein Notfallplan angelaufen, der für die Patienten in vielen Regionen längere Warte- und kürzere Öffnungszeiten bedeuten dürfte.

Die Weinheimer Notfallpraxis des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist Ende April in neue Räume in der GRN-Klinik umgezogen. An den seither geltenden Öffnungszeiten ändert sich erst einmal nichts (Archivbild).

Wie sieht es in Weinheim aus?

In Weinheim befindet sich die Praxis des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes seit Ende April im Erdgeschoss der GRN-Klinik in der Röntgenstraße. Davor war die Praxis im angrenzenden Ärztehaus untergebracht. Mit dem Umzug waren damals die Öffnungszeiten reduziert worden. Früher konnte man den Ärztlichen Bereitschaftsdienst die ganze Nacht (bis 7 Uhr morgens) ohne Voranmeldung aufsuchen. Seither war dies nur noch bis 24 Uhr möglich.

Öffnungszeiten in Weinheim

Die Öffnungszeiten sind: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 19 bis 24 Uhr, mittwochs von 13 bis 24 Uhr, am Wochenende und an den Feiertagen von 8 bis 24 Uhr. Patienten, die nicht in der Lage sind, selbst in die „Notfallpraxis“ zu kommen, können sich unter der bundeseinheitlichen Nummer 116 117 an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Nach einer medizinischen Ersteinschätzung ist weiterhin bei dringendem Handlungsbedarf ein Hausbesuch möglich – auch nach 24 Uhr.