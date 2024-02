Wie Schaltjahreskinder ihren Geburtstag feiern

Nur alle vier Jahre gibt es im Kalender den 29. Februar. Nur alle vier Jahre, können Menschen, die an dem Tag Geburtstag haben, tatsächlich an ihrem Geburtstag feiern. In den drei Jahren dazwischen müssen sich auch die Gratulanten entscheiden: Gratuliert man bereits einen Tag zuvor, am 28. Februar oder nachträglich am 1. März? Wie feiern Schaltjahreskinder der Region? Wir haben uns umgehört.

Warum gibt es überhaupt das Schaltjahr?

Hierzu ein kleiner Exkurs in die Astronomie: Die Erde braucht für eine Umrundung der Sonne nicht exakt 365 Tage, sondern 365 Tage und etwa 6 Stunden. Das bedeutet, dass jedes Jahr ein paar Stunden mehr hat. Nach vier Jahren sind 24 Stunden sozusagen aufgefüllt und das muss ausgeglichen werden. Dieser zusätzliche Tag wird alle vier Jahre hinzugefügt, damit der Kalender mit den astronomischen Gegebenheiten übereinstimmt. Schaltjahre sind immer in den Jahren, die durch vier teilbar sind - ausgenommen von diesem Vierjahresturnus sind die Jahre, in denen ein Jahrhundert endet und nicht durch vier teilbar sind. Also zum Beispiel das Jahr 2100. In diesen Jahren fällt das Schaltjahr aus.

29. Februar - Tag der seltenen Erkrankungen Weil der Tag so selten ist, wurde der 29. Februar zum internationalen Tag der seltenen Krankheiten ernannt. Auch wenn er wie die Geburtstage unserer Schaltjahreskinder offiziell nur alle vier Jahre existiert, werden die seltenen Erkrankungen jedes Jahr unter einem besonderen Blickwinkel betrachtet und mit einem Motto in den Mittelpunkt der weltweiten Aktionen gestellt. Wenn kein Schaltjahr ist, findet er am 28. Februar statt.

Wie feiert man Geburtstag als Schaltjahreskind?

Wir haben uns unter den Leserinnen und Lesern auf Social Media umgehört, wie es ist, an diesem speziellen Tag Geburtstag zu haben.

Unter den Geburtstagskindern im Schaltjahr ist auch die 68. Blütenprinzessin der Weinheimer Blüten, Sabrina Bessler aus Lützelsachsen. Sie sagt: "Ich feiere meinen Geburtstag in Nicht-Schaltjahren am 1. März. Der 28. Februar ist wie vorfeiern, auch wenn es der letzte Tag im Februar ist. Beim 1. März kann man sich darauf verlassen, dass der 29. Februar auf jeden Fall schon vorüber ist. Wenn die Nicht-Schaltjahr-Geburtstagstermine auf ein Wochenende fallen, dann am besten reinfeiern. Irgendwo war dann der 29. bestimmt kurz dabei", sagt Bessler. "Als Kind habe ich den besonderen Tag nicht wirklich wahrgenommen, da meine Familie jedes Jahr meinen Geburtstag in irgendeiner Form gefeiert hat."

Auch vor dem Gesetz gilt der 1. März als der Geburtstag. Das ist vor allem relevant, wenn ein Schaltjahreskind im Nicht-Schaltjahr 18 wird.

Foto: Fritz Kopetzky Blütenprinzessin Sabrina Bessler hat am 29. Februar Geburtstag.

Auch Traurednerin Katrin Greiff aus Wald-Michelbach hat am sogenannten Leap Day Geburtstag. Ihr Mann Dominik liebt es zu erzählen, was für einen besonderen Geburtstag seine Frau hat. So kam es, dass Greiff bereits vor fünf Jahren ein Interview im Radio hatte, bei dem sie von ihrem 9 3/4. Geburtstag erzählen konnte. "Wie bei Harry Potter", meint die 44-Jährige, die dieses Jahr ihren elften Geburtstag feiern darf. In den nicht-Schaltjahren feiert sie ihren Geburtstag entweder am 28. Februar, oder am 1. März - je nachdem, was besser passt. "Fällt der 1. März zum Beispiel auf einen Samstag, dann würde ich ganz sicher diesen Tag wählen. In den Jahren ohne meinen Geburtstag, bekomme ich bis Mitte März noch Geburtstags-Glückwünsche, da man keine Erinnerung bekommt. Wenn es den 29. Februar dann gibt, erreichen mich erst recht viele Grüße, über die ich mich sehr freue. Es ist ein besonderer Tag, an den sich wirklich sehr viele erinnern", sagt Greiff.

Der Geburtstag am 29. Februar sorgt oft für Gesprächsstoff, berichtet Greiff. Ob es denn schlimm sei, am 29. Februar Geburtstag zu haben, wird sie oft gefragt. Und auch das ist in diesem Zusammenhang oft Gesprächsthema: "Wenn Eltern die Geburt an diesem Tag irgendwie verhindern könnten, dann würden sie das doch sicher tun."

Foto: Privat Auch Traurednerin Katrin Greiff aus Wald-Michelbach hat am 29. Februar Geburtstag.

Greiff findet es überhaupt nicht schlimm, nur alle vier Jahre wirklich Geburtstag zu haben. Im Gegenteil: "Ich bin meiner Mutter dankbar, dass ich einfach an diesem Tag zur Welt kommen durfte. Es ist doch etwas Besonderes - klar, es gibt Jahre, in denen ich keinen bestimmten Tag feiern kann. Aber wenn es ihn dann gibt, ist es richtig toll und einfach nochmal besonderer als ein 'normaler Geburtstag'."

Unter den Einsendungen zum Schaltjahresgeburtstagen ist auch Johannes Vallendar, der in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag gebührend mit seiner ganzen Familie in einem griechischen Restaurant feiert.