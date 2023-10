Bauplätze nur für Firmen „mit Mehrwert für Weinheim“

Der Gemeinderat hält an den anspruchsvollen Auswahlkriterien für die Vergabe von Bauplätzen im Gewerbegebiet Weinheim Nord fest und hat am Mittwoch eine vierte Vergaberunde auf den Weg gebracht. Der Preis für Bauplätze in der zweiten Reihe des Gebiets steigt allerdings von 165 auf 170 Euro pro Quadratmeter. In der ersten Reihe kosten sie weiterhin 185 Euro pro Quadratmeter. Damit folgten die Stadträte dem Vorschlag von Oberbürgermeister Manuel Just, der zu Beginn vehement dem Eindruck entgegentrat, die Vermarktung laufe „schleppend“. Man habe sich bewusst dafür entschieden, dass die Bauplätze nur an Firmen vergeben werden sollen, die auch einen „Mehrwert für Weinheim“ haben.